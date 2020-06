Este domingo, dia 31 de maio, ao final da tarde, a produção do "Big Brother" entrou dentro da "casa mais vigiada do país" para fazer testes e ensaios para a gala. Normalmente, a emissão do canal TVI Reality é interrompida durante os períodos de teste, mas este fim de semana a emissão regressou antes do tempo.

Depois da reposição de um dos diários de reality show e de um intervalo, o canal voltou a mostrar imagens da casa e os preparativos da gala de domingo ainda estavam a decorrer.

Na sala, dois elementos da produção, vestidos com fatos de proteção individual e máscaras, estavam a realizar alguns testes e a conversar com Cláudio Ramos. Pouco depois, um dos elementos da produção foi até à sala das decisões e imitou uma das concorrentes.

Nas redes sociais, os espectadores partilharam as imagens do momento.

Veja o vídeo: