No passado sábado, dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou o seu 28.º aniversário com uma emissão especial conduzida por várias caras do canal e com dezenas de convidados. Nas redes sociais, os espectadores sublinharam a ausência de Isabel Silva.

Nos últimos dias, surgiram vários rumores sobre a ausência da apresentadora na festa de aniversário da estação de Queluz de Baixo. Já esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, Isabel Silva garantiu que está "tudo bem".

"Bem, como está aqui tudo a perguntar sobre a TVI e se está tudo bem… Eu adoro a TVI, foi onde eu cresci e eu amo a TVI, está tudo bem malta", frisou a apresentadora na sua conta no Instagram.