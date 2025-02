Depois de 13 anos de emissões, o "Somos Portugal", da TVI, chegou ao fim. Na passadeira vermelha da gala de aniversário do canal, Mónica Jardim falou sobre um possível regresso do programa das tardes de domingo.

"Era a apresentadora mais antiga ainda no activo no 'Somos Portugal'. Mas acredito que, num futuro próximo, possa vir qualquer coisa semelhante", adiantou a apresentadora à revista Nova Gente.

"É melhor perguntar ao José Eduardo Moniz, não sou eu que decido, mas ele disse na apresentação da grelha, que o 'Somos Portugal' poderia voltar no verão e faz sentido, é quando o país está em festa, as tradições, as romarias. Pode ser que isso aconteça”, acrescentou Mónica Jardim.