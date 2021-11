Isabel Torres, atriz que protagoniza a série "Veneno", despediu-se dos seus seguidores com um vídeo publicado no Instagram. Segundo a revista digital Cuore, a espanhola está a lutar contra um cancro do pulmão, "que se espalhou por todo o corpo de forma irreversível".

A atriz da série espanhola esteve novamente internada e os médicos dão-lhe apenas dois meses de vida. "É o último vídeo que vou fazer para os meus seguidores, para todos os meus fãs. E vou deixá-lo publicado nas redes porque estive muito doente e queria dizer-vos como estou", explicou Isabel Torres no vídeo.

"Eles [os médicos] não sabem o que me dói, a dor é a pior coisa que tenho, mas é o que é (...). A vida é tão bonita e que têm de a viver", frisou a atriz de 52 anos. "Deram-me dois meses de vida. Vamos ver se supero isso", contou.

"Se sair desta, vou voltar a ligar-me e, se não sair, foi um prazer conhecê-los. (...) Vivam esta bela experiência que se chama vida. Dou-vos um grande beijo, cuidem-se muito e até breve se Deus quiser. Se não, vemo-nos no céu”, concluiu.

Veja o vídeo:

Em Portugal, "Veneno" pode ser vista na HBO.