"Isto é um Assalto: O Maior Roubo de Arte do Mundo" é uma das apostas de abril da Netflix. A série documental de quatro episódios estreia-se no serviço de streaming no dia 6 e conta com produção de Jane Rosenthal e Berry Welsh ("O Irlandês").

"Foi o maior roubo de arte da história: durante o fim de semana do Dia de São Patrício, em 1990, obras lendárias de Rembrandt, Vermeer e outros artistas, atualmente avaliadas em mais de 500 milhões de dólares, foram roubadas do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston", recorda a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, a nova série documental de quatro episódios do realizador Colin Barnicle "explora as pistas, os becos sem saída, os golpes de sorte e as especulações que caracterizaram a investigação deste mistério ainda por resolver".

Veja o trailer: