Iva Domingues é a próxima convidada do programa "Conta-me", da TVI. A apresentadora vai estar à conversa com Fátima Lopes no próximo sábado, dia 9 de janeiro.

Em antena, a estação de Queluz de Baixo partilhou um pequeno teaser da entrevista à apresentadora do "Big Brother - Extra". Em lágrimas, Iva Domingues recorda alguns dos momentos mais difíceis da sua vida.

"Quando o meu pai morreu foi muito duro, mas pai é pai e filho é filho. E eu só tenho esta... e tem sido muito duro", confessa a apresentadora de Braga a Fátima Lopes.