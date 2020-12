O filme documental da Netflix "Ariana grande: Excuse me, i love you" chegou esta segunda-feira, dia 20 de dezembro, e acompanha a galardoada cantora-compositora durante a digressão "Sweetener", em 2019.

Segundo o serviço de streaming, a produção acompanha as "espetaculares atuações dos êxitos que deixaram os tops em brasa" e conta com "imagens exclusivas e inéditas da adorada superestrela em casa e na estrada com os seus dançarinos e a banda".

"O filme é um olhar exclusivo sobre as inúmeras facetas desta artista apaixonada, pura e sempre despretensiosa, que nos dá acesso aos bastidores dos ensaios, aos penteados icónicos e aos momentos íntimos e comoventes que são a razão de ser do elo especial entre Grande e os seus fãs", resume a Netflix.