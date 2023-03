Ficou disponível na Amazon Prime Video esta sexta-feira, 17 de março, a série "Swarm", criada por Donald Glover, que também realiza o primeiro episódio, e Janine Nabers.

Segundo a sinopse oficial, a nova série com sete episódios, ambientada entre 2016-2018, segue Dre (Dominique Fishback), uma fã obcecada com a maior estrela pop do mundo que embarca numa inesperada viagem pelo país.

Donald Glover créditos: AFP

Além de Dominique Fishback, "Swarm" também conta com a participação especial de Chlöe Bailey, Damson Idris, Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers.

No quarto episódio, intitulado "Running Scared", surge Billie Eilish a fazer a sua estreia como atriz como Eva. O papel que não tinha sido revelado anteriormente, embora a artista de 21 anos tenha comparecido à antestreia esta semana no festival South by Southwest, em Austin, no Texas.

A plataforma também desvendou imagens da sua participação num recente vídeo promocional.

O VÍDEO.