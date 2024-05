A versão televisiva (muito livre) do filme de 2005 com Brad Pitt e Angelina Jolie vai continuar, mas provavelmente com outros protagonistas.

A série "Mr. and Mrs. Smith" foi renovada para uma segunda temporada, anunciou a Amazon Prime Video. Donald Glover e Francesca Sloane, a dupla criativa que já tinha colaborado na aplaudida "Atlanta", esteve na origem desta versão (muito livre) do filme de 2005, realizado por Doug Liman e protagonizado por Brad Pitt e Angelina Jolie, com uma nova mistura de comédia, ação e romance centrada em dois espiões que não só têm de resistir a missões de alto risco como a apaixonarem-se um pelo outro. Nesta versão, dois solitários desconhecidos conseguem trabalho numa misteriosa agência de espiões que oferece uma gloriosa vida de espionagem, riqueza, viagens pelo mundo e uma casa de luxo em Manhattan. "Conheça os Smiths: Dois estranhos, John e Jane, que abandonaram as suas identidades para se juntarem como parceiros, na espionagem e no casamento. Unidos por uma agência misteriosa, em cada episódio têm novas missões que por sua vez marcam etapas importantes na relação. À medida que surgem desafios, eles têm de lutar para se manterem juntos, porque neste casamento, não há espaço para o divórcio", resumia a plataforma. Lançada a 2 de fevereiro, a série com oito episódios revelou-se um sucesso para a plataforma, com Glover e Maya Erskine a liderarem um elenco de luxo onde de destacavam John Turturro, Sarah Paulson, Paul Dano, Parker Posey, Wagner Moura, Alexander Skarsgård, Michaela Coel ou Ron Perlman. "Temos o prazer de anunciar que uma segunda temporada de nossa inovadora série de espionagem, ‘Mr. and Mrs. Smith', está em desenvolvimento para nossos clientes globais da Prime Video. O sucesso da primeira temporada, com a sua reinvenção incrivelmente moderna e 'sexy' do filme original, é uma prova dos brilhantes criadores Donald Glover e Francesa Sloane. Estamos orgulhosos de vos trazer mais uma temporada repleta de viagens inesquecíveis e novas aventuras”, destaca ocomunciado oficial, citando Jennifer Salke, chefe da Amazon MGM Studios. Mas após um final inconclusivo sobre as suas personagens, a plataforma nada revelou sobre os dois atores principais que foram John e Jane Smith. No entanto, fontes disseram à revista Variety que Glover e Maya Erskine não devem regressar, mas Francesca Sloane voltará a ocupar a posição de 'showrunner'. O ator também vai começar uma digressão mundial como Childish Gambino que o deixará ocupado entre agosto e fevereiro de 2025. Veja o trailer: