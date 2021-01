"WandaVision", série que expande o universo da Marvel, chega a 10 de janeiro no Disney+. Em contagem decrescente para a estreia, o serviço de streaming revelou esta terça-feira, dia 5 de janeiro, um novo vídeo da produção.

O novo teaser revela um tema musical original dos compositores premiados pela Academia, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez ("Frozen: O Reino do Gelo”), que "criaram músicas únicas para os vários episódios, desde os anos 50 até ao início dos anos 2000", revela o serviço de streaming em comunicado.

"''WandaVision' é um projecto tão fixe, estranho e único", frisa Robert Lopez. "Quando o realizador, Matt Shakman - um velho amigo dos tempos de faculdade - nos apresentou o projeto, não foi preciso pensar no assunto. Adorámos a brilhante mistura das sitcoms americanas com a profunda sensação de inquietude que a história tinha, e foi um desafio realmente aliciante ajudar a definir este tom", acrescentou.

Anderson-Lopez acrescenta, "cresci nos anos 80 a ver séries na televisão de todas as décadas o dia todo". "Os episódios de 'I Love Lucy', 'Brady Bunch' e 'Family Ties' moldaram quem sou e como me comporto no mundo. Este projeto foi um sonho tornado realidade", confessa.

Veja o vídeo:

Protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, que retomam as personagens encarnadas em filmes dos Vingadores, "WandaVision" é a primeira série exclusiva dos Marvel Studios para o Disney+. "A combinação entre um clássico televisivo e o Universo Cinematográfico Marvel, no qual Wanda Maximoff e Vision, ambos com superpoderes e a viver uma vida suburbana perfeita, começam a suspeitar que nem tudo é o que parece", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Matt Shakman realizou os episódios da primeira temporada e Jac Schaeffer é o principal argumentista da série da Marvel Studios.