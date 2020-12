No final do ano, Fátima Lopes vai despedir-se do programa "A Tarde É Sua" e do daytime. Em 2021, a apresentadora da TVI vai conduzir um novo formato de fim de semana, inspirado no programa italiano "C'e posta per te".

Nas redes sociais, Fátima Lopes revelou que a inscrições para o seu novo programa já abriram. "O meu novo projecto já está em andamento. Mandem a vossa história e cá estarei para vos receber", revelou a apresentadora da TVI na sua conta no Instagram.

Para se inscrever, apenas tem de enviar um e-mail para mensagem@tvi.pt.

Veja o post:

Segundo a Cristina Ferreira, o novo programa de Fátima Lopes será um "grande formato para as noites".