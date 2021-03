Depois de 14 anos a partilhar histórias com milhões de espectadores de todo o mundo, o clã Kardashian-Jenner está prestes a despedir-se do seu reality show. A última temporada de "Keeping Up With the Kardashians" estreia-se este domingo, dia 28 de março, às 21h00, no Canal E!.

Antes do arranque do "princípio do fim" na televisão portuguesa, o SAPO Mag viu em primeira mão o episódio de estreia da 20.ª temporada e, sem spoilers, conta-lhe o que poderá ver e descobrir.

"Nos últimos 14 anos, a nossa família convidou equipas de filmagens a entrarem na nossa casa para documentar os nossos momentos mais pessoais. Partilhámos o mais normal e o extraordinário. Os pontos altos e as tragédias", frisa o clã no arranque da temporada, recordando alguns dos momentos mais marcantes das 19 temporadas já exibidas.

Na abertura da última temporada do reality show, Kris e e as suas filhas Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie prometem partilhar mais histórias e esclarecer alguns rumores. O foco continuará a estar nos amores e desamores do clã - ao mesmo tempo que Kim se divorcia de Kanye West, a sua irmã mais velha, Kourtney, vive um novo romance com o músico Travis Barker, conhecido por fazer parte da banda Blink-182, que já foi assumido perante a família e também publicamente.

Ao longo do primeiro episódio, as revelações da família são intercaladas com imagens antigas e caseiras das protagonistas - o clã recorda, por exemplo, a estreia da oitava temporada, a gravidez de Kris ou as festas na adolescência.

Mais do que apresentar novos detalhes sobre as vidas do clã, o primeiro episódio da 20.ª e última temporada é uma viagem nostálgica pela vida da família que começou a dar-se a conhecer ao mundo em 2007 - há 14 anos, quando começaram a filmar o reality show, as estrelas eram praticamente desconhecidas e, temporada após temporada, foram conquistando fãs e seguidores um pouco por todo o mundo.

Tal como já habituaram os espectadores, uma boa festa nunca pode faltar. Na nova temporada, e mesmo em tempo de pandemia, a família celebra o aniversário de Kim ."É um dos momentos mais especiais da temporada e, para a entrada nos 40, a socialite convida amigos e familiares para uma semana de comemorações numa ilha privada. Nadar com baleias, andar de caiaque e beber coquetéis foram apenas algumas das diversões – não pode perder as melhores imagens", revela o canal em comunicado.

Este domingo arranca a última temporada de "Keeping Up With the Kardashians", às 21h00, no Canal E!, que marca o fim de uma era no pequeno ecrã. Mas não é um adeus do clã: a família assinou recentemente um acordo com o serviço de streaming Hulu e são esperadas novidades para breve.