James Blunt decidiu surpreender os mentores do "The Voice of Germany". O cantor britânico subiu ao palco do programa de talentos para uma atuação.

Para a "Prova Cega", o músico escolheu "Goodbye My Lover", um dos temas mais populares da sua carreira. Em menos de um minuto, James Blunt conseguiu virar as cadeiras dos quatro mentores da versão alemã do "The Voice".

"Sabem, sou um músico profissional, estava em digressão pelo mundo, em digressão pela Alemanha, mas chegou esta coisa do coronavírus e esta pandemia... e a digressão foi cancelada (...) Esta sem emprego e um concerto para quatro pessoas é muito bom", brincou o artista britânico.

Veja o vídeo: