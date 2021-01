James Corden fez uma paródia inspirada em "Os Miseráveis" para festejar o fim do mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O vídeo do momento foi partilhado pela produção do talk show nas redes sociais e soma já mais de 420 mil visualizações.

Na paródia, o apresentador britânico chega ao trabalho com muito bom humor e cumprimenta os seguranças. "Bom dia. Alguém está feliz. Deixa-me adivinhar? Último dia com piadas sobre Trump no monólogo? Só mais um dia. Um dia mais", brinca James Corden no arranque do vídeo.

Nas redes sociais, a produção do programa agradece a colaboração de Joshua Grosso, Jillian Butler, Emily Bautista, Kyle Scatliffe, Shuler Hensley, Patti LuPone e Matt Lucas.

Veja aqui o vídeo.