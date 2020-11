Para celebrar a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos, Jimmy Fallon saltou para o palco e interpretou o tema "Friday I'm In Love", dos The Cure. Como é habitual, o comediante adaptou a letra da canção aos temas que marcam a atualidade.

O humorista norte-americano apresentou a sua versão do clássico tema no programa "The Tonight Show". O vídeo da atuação chegou rapidamente ao top dos mais populares do Youtube e soma mais de três milhões de visualizações.

Nas redes sociais, a versão de "Friday I'm In Love" de Jimmy Fallon tornou-se viral e soma também milhares de partilhas.

Veja o vídeo: