Na emissão desta terça-feira, dia 5 de abril, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a rubrica "Atualidade" ('Crónica Criminal'), do programa "Dois Às 10", da TVI.

No segmento, a humorista recordou uma entrevista da repórter Ticiana Xavier a um homem suspeito e ameaçar de morte a mulher. "Uma boa ideia para todas as mulheres cujos os maridos lhes infernizam o juízo, nomeadamente com o que é o jantar, o que é o almoço... Façam assim (não digam que fui eu): causem-lhes ardor ao nível do pénis, a ver se eles não passam logo a saber estrelar um ovo", brincou.

"Em princípio, amanhã já não há esta rubrica. Mas para última não foi nada má", gracejou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã". "Uma coisa é o senhor dizer, outra coisa é ser eu", rematou.

Veja aqui o vídeo.