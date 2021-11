Cristina Ferreira esteve na manhã desta quinta-feira, dia 4 de novembro, na Web Summit, na Altice Arena, em Lisboa. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI foi a protagonista do painel "Making it in the media".

Em "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o discurso de Cristina Ferreira na cimeira de tecnologia.

"Recebemos em Portugal o maior evento de tecnologia do mundo, com centenas de conferências e mais de mil oradores vindos dos quatro cantos do mundo, e quem é que nos interessa ouvir? Cristina Ferreira", gracejou a humorista no programa "As Três da Manhã".

Veja o vídeo: