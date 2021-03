Na emissão desta terça-feira, dia 9 de março, de "Extremamente Desagradável", do programa "As Três da Manhã", Joana Marques analisou a estreia de "All Together Now", o novo programa de talentos apresentado por Cristina Ferreira, na TVI.

"A Cristina deve ter percebido mal. Acho que foi um mal entendido. Ela perguntou se podia fazer o programa e as autoridades de saúde responderam: 'Pode, mas sem jurados'. E ela: 'Ah, com 100 jurados? Sim, senhora. Só tinha a Gisela João, mas arranjo mais 99", gracejou Joana Marques.

"É uma mega reunião de condomínio, mas com ainda mais gritos porque há sempre malta que vai cantar ópera ou Céline Dion nestes programas", brincou a humorista na rubrica da Rádio Renascença.

Veja o vídeo: