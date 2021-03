Na emissão desta segunda-feira, dia 1 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou as duas semifinais do Festival da Canção, da RTP1.

"Vamos até ao Festival da Canção. Para controlarmos aqui as expectativas, aviso já que não foi tão animado como a festa da TVI da semana passada. Essa com tanto vinho... foi uma espécie de Festival de Escanção", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Joana Marques foi ao Festival da Canção mas, felizmente, não cantou", acrescenta a Rádio Renascença nas redes sociais.

Veja o vídeo: