Na emissão desta quarta-feira, dia 10 de março, de "Extremamente Desagradável", do programa "As Três da Manhã", Joana Marques votou a analisar a estreia de "All Together Now", o novo programa de talentos apresentado por Cristina Ferreira, na TVI.

No episódio "Contador de Ovações", a humorista centrou-se nas reações dos jurados e na apresentação dos vários concorrentes. "Neste programa conseguiram juntar os 100 portugueses que mais gostam de aplaudir de pé, é obra", começou por brincar Joana Marques.

"São as últimas pessoas que gostaríamos de ter ao nosso lado num concerto porque são aquelas que nunca estão caladas", gracejou.

Na rubrica da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a participação do enfermeiro João Artur Santos, que interpretou um tema de Marco Paulo. "[Devia estar a] Descansar, não ir para a Altice Arena gravar um programa impróprio para quem sofre de epilepsia", acrescentou.

Veja o vídeo: