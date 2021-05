Na emissão desta quinta-feira de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a participação da cantora Mónica Sintra no programa "Passadeira Vermelha".

No arranque da rubrica de "As Três da Manhã", a humorista revelou que descobriu que a artista é comentadora de "Passadeira Vermelha", da SIC. "Percebi agora que participa como comentadora, o que até faz sentido. Sendo aquilo um programa para comentar tricas e boatos das revistas cor de rosa sobre relacionamentos secretos, casamentos, traições, separações ou divórcios... a autora de 'Na Minha Cama Com Ela' está mais do que habilitada a participar", gracejou.

"O que é interessante no programa é que a Mónica Sintra aproveita a oportunidade não só para para falar na vida dos outros, mas também na dela", acrescentou Joana Marques, destacando as "paixões" da cantora.

Veja aqui o vídeo.