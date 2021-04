Na emissão de terça-feira, dia 6 de abril, de "Extremamente Desagradável", rubrica do programa "As Três da Manhã", Joana Marques apresentou uma teoria sobre Jorge Jesus e Cristina Ferreira. "Joana Marques tem uma teoria sobre Cristina Ferreira. E outra sobre Jorge Jesus. No fundo é a mesma", resumiu a Rádio Renascença nas redes sociais.

"Tenho de falar da Cristina Ferreira só mais uma esta vez, prometo... pelo menos pelos próximos dias. Desta vez para explicar uma teoria que eu tenho andado a desenvolver e queria ver o que é que vocês acham. (...) Acho que a Cristina Ferreira e o Jorge Jesus são quase a mesma pessoa", brincou a humorista.

"Só não digo que são a mesma pessoa porque já foram vistos juntos num programa", acrescentou Joana Marques, comparando depois entrevistas do treinador português e da apresentadora da TVI.

Veja o vídeo: