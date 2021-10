Na emissão desta quarta-feira, dia 27 de outubro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques voltou a analisar ao detalhe a entrevista de Ruben Rua a Maria Cerqueira Gomes. O apresentador foi o convidado especial da última emissão do programa "Conta-me", da TVI.

No arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, e nas redes sociais, a humorista frisou que não irá falar de Ruben Rua no próximo ano. Hoje comprometi-me a não falar do Ruben Rua durante um ano. Mas, para a despedida...", escreveu Joana Marques na sua conta no Instagram.

"Parece-me arriscada essa promessa", frisou Inês Lopes Gonçalves.

Veja o vídeo.