Joana Marques esteve na 25.ª gala dos Globos de Ouro da SIC, que decorreu este domingo, dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Esta segunda-feira, no programa "As Três da Manhã", a humorista falou sobre a cerimónia e prometeu analisar a noite na próxima quarta-feira, dia 6, em "Extremamente Desagradável".

No programa da Rádio Renascença, Joana Marques lembrou que ficou sentada ao "lado da pessoa que pede a toda a gente que tenham noção, Rodrigo Guedes de Carvalho". "Com quem nunca troquei olhares porque tenho medo", frisou.

"Se eu tivesse noção, como pede o Rodrigo, eu não tinha ido. É muito perigoso aquele terreno. Estava a três filas de distância da Luciana Abreu, estava sempre a cruzar olhares com pessoas de quem eu falei há pouco tempo", contou.