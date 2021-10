Joana Marques foi a convidada da emissão do passado sábado, dia 23 de outubro, de "Alta Definição", da SIC. Em conversa com Daniel Oliveira, a humorista falou sobre a rubrica "Extremamente Desagradável”, do programa “As Três da Manhã”, da Rádio Renascença.

"Há sempre um visado daquele dia, mas é naquele dia, é circunstancial, não quer dizer que embirro com aquela pessoa. Faço o mesmo comigo, porque também hei-de ser ridícula muitas vezes", frisou.

"Eu não sei como é que o dia da pessoa está a ser ou como é que está a fase da vida daquela pessoa, ou que impacto isso vai ter. Claro que isso não me pode impedir de fazer, senão nenhum humorista podia trabalhar. Mas sou sensível a isso. Não me é indiferente. Acho normal a reação de ficar ofendido ou até de me querer insultar. Acho super normal porque ponho-me no lugar das pessoas. Isso não pode ter um impacto em mim terrível porque sei que, no dia seguinte, a pessoa já relativizou e partiu para outra", acrescentou Joana Marques.