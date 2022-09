Na emissão desta quarta-feira, dia 7 de setembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a "Festa de Verão" da TVI. "Setembro é amanhã e julho foi ainda ontem, por isso vamos à Festa da TVI", resumiu a Rádio Renascença.

"Hoje mudamos de tema, mas mantemos o canal. Continuamos ligados à TVI (...) Assim que virámos costas, pumba, festa de verão. Como quem diz: 'vamos aproveitar que elas estão de férias para fazermos as figuras que quisermos e à vontade", brincou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques relembrou a história contada por Isaac Alfaiate, que faltou à cerimónia dos Emmys Internacionais. "Trocou Nova Iorque pela festa da TVI. Fim. É das coisas mais tristes que já ouvi", gracejou.

Veja aqui o vídeo.