Durante a emissão desta quarta-feira, dia 31 de março, do programa "Casa Feliz", João Baião brincou com a passagem de um avião na estreia de "Cristina ComVida", da TVI - na primeira emissão do programa, a equipa surpreendeu Cristina Ferreira com uma mensagem nos céus da Venda do Pinheiro.

Durante o talk show da SIC, enquanto um dos convidados preparava o almoço, ouviu-se algum ruído em estúdio. "Pareceu-me uma avioneta", gracejou o apresentador, indo à janela da 'casa' espreitar para o exterior.

A equipa do programa "Casa Feliz" reagiu às gargalhadas. "É da placa [da cozinha]", brincou a apresentadora Diana Chaves.