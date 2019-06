João Miguel Tavares foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 20 de junho, do "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, o jornalista e comentador do programa "Governo Sombra", da TVI24, participou na rubrica "Pressão no Ar".

Durante a entrevista a Filomena Cautela e a Inês Lopes Gonçalves, quiseram saber que colega do "Governo Sombra" salvaria João Miguel Tavares. "Quem é que eu salvo? Salvo o Ricardo Araújo Pereira porque o facto de eu ganhar bem... a culpa é dele, não é dos outros", brincou.

"Ganhamos todos o mesmo, tenho a certeza. O Ricardo nisso é um tipo completamente comunista. E colocou como regra, quando começou o 'Governo Sombra', que todos tínhamos o mesmo trabalho e a mesma responsabilidade... por isso, ganhávamos todos o mesmo", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.