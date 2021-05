Sete pessoas morreram num acidente de avião no Tennessee, nos Estados Unidos, na manhã do passado sábado, dia 29 de maio, segundo a CNN. Entre as vítimas está o ator Joe Lara, que ficou conhecido ao protagonizar a série de televisão "Tarzan: The Epic Adventures".

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Segundo a imprensa norte-americana, a mulher do ator, Gwen Shamblin Lara, também não sobreviveu ao acidente.

Ao longo da carreira, Joe Lara fez parte do elenco de vários filmes de ação, como "American Cyborg: Steel Warrior" (1993), "Steel Frontier" (1995), "Warhead" (1996) ou "Doomsdayer" (2000). Em 2000, o ator decidiu começar a dedicar-se à música, tendo editado o álbum "Joe Lara: The Cry of Freedom" em 2009.