Thomas Day, jovem de 17 anos que já foi recrutado por uma equipa da NFL – campeonato profissional de futebol americano -, tornou-se numa estrela ao atuar no palco da edição norte-americana do "Got Talent".

No concurso de talentos, o jovem interpretou o tema "Break My Heart Again", de Finneas, irmão de Billie Eilish. Aos jurados, Thomas Day explicou que a música é a única forma de expressar os seus sentimentos.

Com a primeira atuação, o norte-americano conquistou passagem para a próxima fase do programa, cujas as gravações foram adiadas devido à pandemia da COVID-19.

A atuação do jovem na primeira fase da 15ª temporada da edição norte-americana do "Got Talent" soma mais de cinco milhões de visualizações no Youtube.

No Twitter, vários espectadores revelaram que choraram ao ver a audição de Thomas Day. "A voz dele fez-me chorar", escreveu uma seguidora do programa.

Veja o vídeo: