Jorge Gabriel revelou esta terça-feira, dia 19 de janeiro, nas redes sociais que o pai morreu, aos 96 anos, vítima da COVID-19. Esta quarta-feira, o apresentador da RTP1 conduziu a emissão do programa "Praça da Alegria" como forma de homenagem ao pai.

"É a melhor forma de honrar o meu pai, fazer aquilo que ele mais gostava que eu estivesse a fazer nesta altura... era a trabalhar. Ela o que ele quereria de certeza absoluta. Infelizmente, os serviços fúnebres com doentes COVID e com mortes COVID são impossíveis de ser correntes como todos os outros", começou por explicar Jorge Gabriel no arranque da emissão desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, do talk show das manhãs da RTP1.

No arranque de "Praça da Alegria", Jorge Gabriel agradeceu o apoio de todos. "Muito obrigado pelas mensagens que me têm enviado. Muito obrigado pela força que me têm transmitido. É um momento muito duro, muito difícil... mas é um momento também de acreditar que os nossos pais são fundamentais para que nós possamos ser as pessoas que vamos construído ao longo da nossa vida e a personalidade que vamos criando", frisou.