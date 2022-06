No programa "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José apresentou um sketch inspirado no "Jornal da Noite", da SIC. Na paródia, o humorista veste a pele do comentador José Milhazes.

No vídeo, Maria Rueff interpreta a jornalista Clara de Sousa e Manuel Marques é Nuno Rogério. Já Joana Pais de Brito veste a pele de Iryna Shev, jornalista da SIC.

O cantor Toy também participa no sketch "Jornal da Noitada".

"Para que conste: sou fã confesso desta tripla. O nosso 'Jornal da Noitada', que estreia quarta-feira (22) no 'Cá Por Casa' é também uma forma de homenagear todos os corajosos profissionais que dão 'o corpo às balas' para nos manterem informados sobre a mais desconcertante, cruel e inútil das guerras. O humor não resolve nem cura, mas atenua as angústias", frisou Herman José nas redes sociais.

Veja o vídeo: