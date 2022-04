"É um murro no estômago, isto, sem dúvida", frisou Pedro Bello Moraes, colega da jornalista da CNN Portugal. "Não há mais nada a dizer", rematou a pivô.

Nas redes sociais, Rita Rodrigues comentou o momento. "Pensei várias vezes se devia dizer alguma coisa sobre as lágrimas que não consegui conter, ontem, no final do ‘Agora CNN'", escreveu a jornalista da CNN Portugal na sua conta no Instagram.

"Concluí que, após tantas mensagens que recebi, devia agradecer a solidariedade de quem dedicou alguns minutos do seu tempo a mostrar que compreendeu o que eu senti. Recebi mensagens muito queridas, contrariando a ideia de que as redes sociais são um viveiro de violência. Esta semana, começámos a ver o horror que vivem aqueles não conseguiram fugir", contou.