No final da cimeira do G20, Jair Bolsonaro foi ao encontro dos apoiantes nas ruas de Roma. Segundo a imprensa brasileira, o presidente recebeu os jornalistas "de forma hostil" e os seguranças foram "brutos" para as equipas de reportagem que estavam no local.

Ao questionar Jair Bolsonaro sobre a sua ausência em alguns dos eventos da cimeira, Leonardo Monteiro, jornalista da Globo e da SIC, foi agredido pelos seguranças do presidente brasileiro, conta o site G1.