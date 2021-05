Na sua conta no Instagram, José Carlos Malato comentou o programa "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Terceira Vaga", da SIC. "Admiro o Ricardo Araújo Pereira no 'Governo Sombra'. Na primeira parte do programa de domingo – tutorial – também. Na segunda parte – a das entrevistas – é um l**** c*****. E é pena", escreveu o apresentador através das InstaStories.

José Carlos Malato acabou por apagar a publicação, fazendo depois um pedido de desculpas ao humorista da SIC. "Referi-me à forma como o Ricardo Araújo Pereira faz as entrevistas finais do seu programa com uma linguagem exagerada, rude e malcriada. Publiquei aqui esse post e apaguei-o de seguida", frisou.

"Devo ao Ricardo Araújo Pereira, pessoa que respeito e admiro pessoal e profissionalmente, um pedido de desculpas público. Aqui está ele", rematou o apresentador da RTP1.