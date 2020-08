Depois de "All or Nothing: Manchester City", a Amazon Prime Video vai estrear uma série documental sobre o Tottenham Hotspur. Os três primeiros episódios da produção, que vai revelar os bastidores da equipa treinada por José Mourinho, estreia a 31 de agosto na plataforma - os episódios, 4, 5 e 6 chegam na semana seguinte e o sétimo e os últimos três capítulos estreiam a 14 de setembro.

A série documental "All or nothing: Tottenham Hotspur" vai centrar-se no despedimento de Pochettino e na contratação de José Mourinho. O novo estádio do clube inglês e a discussão entre Eric Dier e um adepto nas bancadas também vão estar em destaque na temporada da produção.

"Vocês são uma equipa de bons rapazes, mas os bons rapazes nunca ganham", diz o treinador português no trailer da série de nove episódio. Já num teaser partilhado nas redes sociais, José Mourinho frisa ainda que detesta dizer os nomes mal: "Detesto dizer os nomes mal. Todos dizem o meu mal. Todos me chamam Jose. Eu não sou Jose. Sou José!".

Veja o trailer: