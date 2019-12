A Cofina anunciou ter acordado com a Prisa a redução do preço de aquisição da Media Capital (dona da TVI) em 50 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A redução do preço foi feita através de um aditamento ao contrato de compra.

Nas redes sociais, Judite Sousa, antiga jornalista da TVI, reagiu à notícia. "À margem da quadra, soubemos hoje que num curto período de tempo, um negócio na área dos media foi desvalorizado em 50 milhões de euros. Algumas conclusões: nem todos os fins justificam os meios (frase mil vezes repetida mas sempre actual)", frisou.

"Há decisões que se não tivessem sido tomadas no seu devido tempo também elas estariam fortemente desvalorizadas hoje. Finalmente em algumas áreas temos sempre que aprender com os que sabem mais e melhor do que nós. Mas isso só está ao alcance dos competentes e seguros das suas convicções não sustenta das em preconceito", acrescentou a jornalista.