"Judite Sousa vai estar na CNN Portugal. Com uma longa carreira, a jornalista traz a sua experiência para o mais ambicioso projeto de informação do país", confirmou a Media Capital em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Nas redes sociais, Judite Sousa falou sobre o novo desafio. "A vida pode colocar-nos perante o desafio da mudança. Não existe um tempo, existem tempos. Ciclos que se fecham e que se abrem. Este é um ciclo novo", começa por frisar.

"A maior marca de informação à escala global vai chegar ao nosso país. Sempre vivi para o jornalismo, fiz centenas de entrevistas, fui testemunha profissional dos factos mais marcantes que fizeram história nas últimas décadas. A marca CNN transmite-me eficácia na mensagem, eficácia na comunicação dos acontecimentos e dos protagonistas. Eficácia na influência à escala mundial. É isso que queremos fazer em Portugal", acrescenta.

A CNN Portugal é lançada a 22 de novembro. O canal de informação vai substituir a TVI24, ocupando a mesma posição no cabo.

Judite Sousa saiu da TVI em novembro de 2019. "Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", anunciou a jornalista há dois anos.