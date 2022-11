Na semana passada, Júlia Pinheiro foi internada no Hospital da Luz, em Lisboa, depois de uma operação à vesícula a 5 de novembro. A apresentadora regressa à antena da SIC esta segunda-feira, dia 28 de novembro, confirmou o canal nas redes sociais.

"Depois de uma pausa inesperada, Júlia está de regresso ao programa com a promessa de contar à Andreia Rodrigues tudo o que lhe aconteceu", destaca a estação de Paço de Arcos no teaser publicado no Instagram.

Veja o vídeo: