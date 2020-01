Na véspera de Natal, Justin Bieber revelou nas redes sociais que vai editar um novo álbum este ano e lançar uma série documental antes de arrancar numa nova digressão mundial.

"Justin Bieber: Seasons", série documental com cenas inéditas da sua vida íntima e que revela os bastidores da sua carreira, vai contar com 10 episódios e tem estreia marcada para o dia 27 de dezembro no Youtube.

"A série vai mostrar uma visão dos bastidores da vida privada de Bieber, incluindo imagens nunca antes vistas do seu casamento com Hailey Bieber e seu dia a dia", frisa o Youtube em comunicado.

O primeiro trailer dos episódios foi revelado esta semana.

VEJA O TRAILER:

A série sobre o jovem cantor foi realizada por Michael D. Ratne.