O ator Dustin Diamond, que ficou conhecido ao vestir a pele de Screech na série "Já Tocou" ("Saved by the Bell"), luta contra um cancro, confirmou a equipa do ator de 43 anos. O norte-americano foi internado durante a semana depois de ter sentido dores pelo corpo todo.

"Podemos confirmar que o Dustin Diamond tem cancro. É muito grave, embora ainda estejamos à espera de mais detalhes", frisou o agente do ator à imprensa norte-americana, citado pelo jornal El Pais.

Ao site TMZ, um representante do ator revelou ainda que Dustin Diamond já começou os tratamentos, frisando que, em breve, irá partilhar mais informações.

De acordo a equipa do ator, o protagonista de "Já Tocou" irá ficar, "pelo menos, uma semana" no hospital.