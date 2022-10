"Kim Possible", série de animação sobre Kimberly Ann Possible, estreou-se em 2002, há 20 anos. Em Portugal, as temporadas fora exibidas no Disney Channel e na SIC.

A série acompanhava uma jovem que diariamente lutava contra o crime, além de ser estudante na cidade de Middletown. Ron Stoppable era o seu melhor amigo.

A canção do genérico está na memória de várias gerações. Em Portugal, o tema da série "Kim Possible" foi interpretado por Marisa Liz.

Recorde o genérico: