Pouco a pouco, a equipa do Professor vai-se juntando nas rodagens da quinta e última temporada de "La Casa de Papel". Depois de terem sido reveladas as primeiras imagens de alguns dos membros do elenco, foram agora partilhadas nas redes sociais fotos de Úrsula Corberó (Tóquio) e de Miguel Ángel Silvestre (Lito em " Sense8"), novo ator da série da Netflix que irá dar vida a Sky Rojo.

Nas redes sociais, os fãs reagiram em massa às novas imagens, criando várias teorias. Nas fotografias partilhadas no Twitter, Úrsula Corberó (Tóquio) está com o penteado que usou na primeira temporada, o que poderá significar que a nova personagem fará parte do seu passado.

Além de Miguel Ángel Silvestre , Patrick Criado também se vai juntar ao elenco da quinta temporada.

Veja as fotos: