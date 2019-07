"La Casa de Papel" regressa esta sexta-feira, dia 19 de julho. Na terceira parte da série da Netflix, a equipa do Professor vai avançar com um novo assalto para salvar Rio, que foi encontrado pelas autoridades espanholas.

Os novos episódios vão contar com um genérico diferente. Nas redes sociais, o serviço de streaming partilhou o vídeo de abertura da terceira temporada da série.

A canção do genérico de "La Casa de Papel" continuará a ser "My Life Is Going On", de Cecilia Krull.

Veja o vídeo: