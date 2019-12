Em Portugal, à exceção dos filmes e séries de animação, as produções internacionais não são dobradas em português. Mas o mesmo não acontece em todos os cantos do mundo.

Esta semana, a Netflix Espanha partilhou um vídeo onde é possível ouvir os vários atores que emprestam a sua voz às personagens de "La Casa de Papel".

Tokio (Úrsula Corberó), El Profesor (Álvaro Morte), Berlín (Pedro Alonso), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente), Lisboa (Itziar Ituño), Palermo (Rodrigo de la Serna), Río (Miguel Herrán), Alicia Sierra (Najwa Nimri), Bogotá (Hovik Keuchkerian), Marsella (Luka Peroš), Helsinki (Darko Peric) e Estocolmo (Esther Acebo) estão em destaque no vídeo, que revela a voz das personagens em inglês, alemão e português do Brasil, por exemplo.

Veja o vídeo:

"La Casa de Papel", uma das séries mais populares da Netflix, vai continuar a ser uma aposta do serviço de streaming. A quarta parte da saga retoma as aventuras do grupo de assaltantes espanhol e estreia a 3 de abril de 2020, anunciou o elenco num painel da Brasil Comic Con Experience, em São Paulo.