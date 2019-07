"La Casa de Papel" regressou na passada sexta-feira, dia 19 de julho, à Netflix. A terceira parte da série espanhola conta com oito episódios, que já se encontram disponíveis no serviço de streaming.

Tal como aconteceu nas primeiras duas temporadas, a banda sonora é um dos elementos centrais da história. Tal como na primeira e na segunda parte, "Bella Ciao" continua a ser um dos temas principais da da série espanhola da Netflix.

Ouça as canções:

A canção de abertura também se manteve para a terceira parte de "La Casa de Papel". O tema "My Life Is Going On", de Cecilia Krull, abre todos os episódios da produção que acompanha o Professor e a sua equipa de assaltantes.

"Temos muitas canções, muitas canções novas. Isto foi uma das grandes coisas que foi possível fazer por estarmos agora na Netflix. Acho que temos uma das melhores bandas sonoras que eu já ouvi numa série de televisão", frisou Álex Pina, criador de "La Casa de Papel", em exclusivo ao SAPO Mag.

