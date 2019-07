A Netflix continua focada em promover a nova temporada de "La Casa de Papel". Depois do assalto à Casa da Moeda e paralelamente à invasão do Banco de Espanha, a equipa do Professor avançou com um roubo em Portugal.

O assalto na capital portuguesa é liderado por Lisboa, a antiga inspectora. "Eu realmente fui feita para roubar o verdadeiro ouro português, e comer! Ups, falei alto", graceja o serviço de streaming.

No vídeo partilhado nas redes sociais, Lisboa e os assaltantes tentam roubar "o outro de Portugal", os Pastéis de Belém.

Veja o vídeo: