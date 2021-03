Depois das "Provas Cegas", os mentores do "The Voice Kids" têm de escolher os concorrentes que seguem para a próxima fase. Este domingo, dia 28 de fevereiro, arrancou a primeira ronda de "Batalhas" no programa de talentos da RTP1.

A disputa entre Maria Gil, Nuno Siqueira e Aurora Pinto, da equipa de Marisa Liz, foi a mais elogiada da noite nas redes sociais e emocionou todos os mentores. Em palco, os jovens concorrentes interpretam "Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral.

No final da atuação, a mentora escolheu Aurora Pinto e Carlão e Carolina Deslandes quiseram salvar Nuno Siqueira. O músico acabou por ser o mais rápido a carregar no botão e conquistou o jovem para a sua equipa.

Veja o vídeo: