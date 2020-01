A nova edição do "The Voice Kids Brasil" estreou este domingo, dia 5 de janeiro, e já há um concorrente em destaque: na primeira ronda das Provas Cegas, Kauê Penna, de 13 anos, cantou "Run To You", de Whitney Houston, e conquistou os mentores e os espectadores.

No início da atuação do jovem do Rio de Janeiro, todos os jurados viraram as cadeiras. "És umas das coisas mais incríveis que eu já ouvi neste programa. A tua voz é algo sobrenatural", frisou a dupla Simone & Simaria.

Depois da atuação, Kauê Penna confessou que atuar no palco do "The Voice Kids Brasil" era um "sonho". "Sempre cantei, desde os quatro anos. Sempre ouvi muita música porque a minha família não tinha condições para pagar a um professor de música", contou.

Os mentores e o público despediram do jovem cantor em lágrimas e o vídeo da atuação tornou-se viral.

Veja o vídeo: