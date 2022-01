"Contrariando todas as sondagens que apontavam para uma bipolarização entre PS e PSD, o PS foi o grande vencedor da noite ao alcançar uma maioria absoluta histórica e as estações de televisão portuguesas acompanharam todos os movimentos dos partidos a par e passo", refere a Universal McCann (UM).

"A SIC terminou o dia sendo o canal mais visto, totalizando uma quota de 'share' de 16,1%, mais 2,6 pontos percentuais que a TVI, que se ficou pelos 13,5%", indica a UM. A RTP1 contabilizou um 'share' de 9%.

Relativamente aos canais por cabo que "focaram a sua emissão nas eleições, o destaque vai para a CMTV, que registou 4,5%, a CNN Portugal foi o segundo mais visto em 'pay TV' [televisão paga] com 3,9% e a SIC Notícias fechou o 'top 3' com 2,7%".

A RTP3 e a RTP3 na plataforma gratuita da televisão digital terrestre (TDT) ficaram "pelos 1,9%".

Comparativamente às últimas eleições legislativas, "verifica-se que a 06 de outubro de 2019, SIC e TVI terminaram o dia com um empate técnico, já que ambas observaram um 'share' de 14,5%, mais 1,9 pontos percentuais que a RTP1, que contabilizou 12,6%".

De acordo com a Universal McCann, a grelha de programas de domingo "ficou marcada pelo destaque dado pelos canais portugueses às eleições legislativas".

A SIC contou com "o programa mais visto do dia – S. Bento 2022 Jornal da Noite –, uma vez que atingiu uma audiência média de 980 mil telespetadores a que correspondeu um share de 18,1%", detalha.

"Seguiu-se Decisão 22 – O Vencedor, da TVI, com uma audiência média de 976 mil telespectadores e um 'share' de 17,6%", sendo que a completar o 'top 3' dos mais vistos "ficou S. Bento 2022 – Os Resultados (SIC), que manteve, em média, 936 mil portugueses colados ao ecrã, verificando um share de 17,1%".

Na RTP1, destaque para "Legislativas 22 – O Vencedor, que conseguiu atingir uma audiência média de 710 mil e um 'share' de 12,9%".

Nas eleições legislativas de 2019, "tinha sido a RTP1 a ficar com o programa mais visto", sendo que, na altura, "foram mais de 950 mil portugueses que viram “Legislativas 2019 – O Novo Parlamento".

Excluindo os programas focados nas eleições legislativas 2022, os mais vistos foram "Primeiro Jornal, Fama Show e Domingão Especial, todos da SIC".

O PS alcançou no domingo a maioria absoluta e uma vantagem superior a 13 pontos percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do parlamento.

Com 41,7% dos votos e 117 deputados no parlamento, quando faltam atribuir apenas os quatro mandatos dos dois círculos da emigração, António Costa alcança a segunda maioria absoluta da história do Partido Socialista, depois da de José Sócrates em 2005.

O PSD ficou em segundo lugar, com 27,80% dos votos e 71 deputados, o Chega alcançou o terceiro lugar, com 7,15% e 12 eleitos, a Iniciativa Liberal (IL) em quarto, com 5% e oito deputados, e o Bloco de Esquerda em sexto, com 4,46% e cinco eleitos.

A CDU com 4,39% elegeu seis deputados, o PAN com 1,53% terá um deputado no parlamento, e o Livre, com 1,28% também um deputado. O CDS-PP alcançou 1,61% dos votos, mas não elegeu qualquer deputado.